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Армія Ізраїлю оголосила про щоденні тактичні паузи в наступах

16 червня 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЦАХАЛ заявив про щоденні тактичні паузи в наступах
Ізраїльський військовий. Фото: REUTERS/Amir Cohen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Армія Ізраїлю оголосила про щоденні тактичні паузи в наступах. Цахал хоче сприяти надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Про це повідомила Армія Ізраїлю у Telegram у неділю, 16 червня.

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"У рамках триваючих зусиль зі збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, починаючи з суботи 15 червня оголошено "локальну тактичну паузу військової активності" в гуманітарних цілях", — йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ заявив, що це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги.

За інформацією армії Ізраїдю, пауза діятиме з 08:00 до 19:00 щодня до скасування вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом".

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Допис армії Ізраїлю. Фото: скриншот 

Нагадаємо, бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" атакували громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю. Для обстрілу вони використовували ракети. На місці ударів сталася масштабна пожежа.

Також вночі 11 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах радикального угруповання "Хезболла" в Лівані. Ізраїльський винищувач атакував цілі в районах Баальбека та Айтарун.

допомога
Сектор Гази
війна
гуманітарна допомога
Ізраїль

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