ЦАХАЛ заявил о ежедневных тактических паузах в наступлениях

Израильский военный. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Армия Израиля объявила о ежедневных тактических паузах в наступлениях. ЦАХАЛ хочет содействовать поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом сообщила Армия Израиля в Telegram в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Тактические паузы в военных действиях

"В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, начиная с субботы 15 июня объявлена "локальная тактическая пауза военной активности" в гуманитарных целях", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ заявил, что это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи.

По информации армии Израида, пауза будет действовать с 08:00 до 19:00 ежедневно до отмены вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом".

Пост армии Израиля. Фото: скриншот

Напомним, боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" атаковали громады Барам и Ирион на севере Израиля. Для обстрелов они использовали ракеты. На месте ударов произошел масштабный пожар.

Также ночью 11 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильский истребитель атаковал цели в районах Баальбека и Айтаруна.