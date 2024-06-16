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Армия Израиля объявила о ежедневных тактических паузах в наступлениях

16 июня 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЦАХАЛ заявил о ежедневных тактических паузах в наступлениях
Израильский военный. Фото: REUTERS/Amir Cohen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия Израиля объявила о ежедневных тактических паузах в наступлениях. ЦАХАЛ хочет содействовать поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом сообщила Армия Израиля в Telegram в воскресенье, 16 июня.

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"В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, начиная с субботы 15 июня объявлена "локальная тактическая пауза военной активности" в гуманитарных целях", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ заявил, что это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи.

По информации армии Израида, пауза будет действовать с 08:00 до 19:00 ежедневно до отмены вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом".

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Пост армии Израиля. Фото: скриншот

Напомним, боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" атаковали громады Барам и Ирион на севере Израиля. Для обстрелов они использовали ракеты. На месте ударов произошел масштабный пожар.

Также ночью 11 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикальной группировки "Хезболла" в Ливане. Израильский истребитель атаковал цели в районах Баальбека и Айтаруна.

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гуманитарная помощь
Израиль

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