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Армія Ізраїля могла знищити ватажка ХАМАС, який організував вторгнення до країни, — ЗМІ

13 липня 2024 20:19
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Ізраїль міг вбити топбойовика ХАМАС Мухаммеда Дейфа — чим він відомий
Наслідки удару Ізраїля по сектору Гази. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Сили самооборони Ізраїлю завдали удару по району сектору Газа, де могли перебувати високопоставлені ватажки ХАМАС. Як повідомляється, серед них був міг бути Мухаммед Дейф, який стоїть за нападом бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльських військ

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мухаммед дейф хамас
Мухаммед Дейф. Джерело: AFP

Про те, що ЦАХАЛ прагнув знищити саме Дейфа, повідомило видання Yisrael Hayom. Водночас The Times of Israel повідомило, що разом із ним в момент удару знаходився польовий командир бойовиків у Хан-Юнісі Рафа Саламех.

Сама ж ізраїльська армія наголошує, що завдала удару "по району, де серед мирних жителів ховалися два високопоставлені терористи ХАМАС та інші терористи", але де саме знаходиться цей район — не уточнили. 

Там також додали, що удар здійснювався лише по відкритій місцевості, оточеній деревами, кількома будинками та сараями. Як підтвердження, ізраїльські бійці показали супутниковий знімок до та після удару.

ізраїль вдарив по сектору гази
Супутникові знімки удару. Джерело: пресслужба ЦАХАЛ

Проте, як заявив телеканал "Аль-Джазіра", Ізраїль міг атакувати табір біженців Аль-Мавасі на захід від Хан-Юніса. В самопроголошеному Міністерстві охорони здоров'я бойовиків заявили, що удар забрав життя 71 особи, ще 289 було поранено.

Нагадаємо, раніше бойовики "Хезболли" здійснили ракетний удар по громади Барам та Ірйон на півночі Ізраїлю, спричинивши масштабну пожежу.

Також нещодавно в ізраїльській армії повідомили про встановлення контролю над Філадельфійським коридором вздовж кордону між сектором Гази та Єгиптом.

Ізраїль війна смерть терористи ХАМАС бойовики ракетний удар

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