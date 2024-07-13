Израиль мог убить топ-боевика ХАМАС Мухаммеда Дейфа — чем он известен

Последствия удара Израиля по сектору Газа. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Силы самообороны Израиля нанесли удар по району сектора Газа, где могли находиться высокопоставленные главари ХАМАС. Как сообщается, среди них был мог быть Мухаммед Дейф, стоящий за нападением боевиков на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает пресс-служба израильских войск.

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Мухаммед Дейф. Источник: AFP

О том, что ЦАХАЛ стремился уничтожить именно Дейфа, сообщило издание Yisrael Hayom. В то же время The Times of Israel сообщило, что вместе с ним в момент удара находился полевой командир боевиков в Хан-Юнисе Рафа Саламех.

Сама же израильская армия подчеркивает, что нанесла удар "по району, где среди мирных жителей скрывались два высокопоставленных террориста ХАМАС и другие террористы", но где именно находится этот район — не уточнили.

Там также добавили, что удар производился только по открытой местности, окруженной деревьями, несколькими домами и сараями. В подтверждение, израильские бойцы показали спутниковый снимок до и после удара.

Спутниковые фотографии удара. Источник: пресс-служба ЦАХАЛ

Однако, как заявил телеканал "Аль-Джазира", Израиль мог атаковать лагерь беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса. В самопровозглашённом Министерстве здравоохранения боевиков заявили, что удар забрал жизни 71 человека, еще 289 были ранены.

Напомним, ранее боевики "Хезболлы" нанесли ракетный удар по общине Барам и Ирион на севере Израиля, повлекши масштабный пожар.

Также недавно в израильской армии сообщили об установлении контроля над Филадельфийским коридором вдоль границы между сектором Газы и Египтом.