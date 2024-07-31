Ісмаїл Ханія — лідера ХАМАС вбили у Тегерані

У Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, — ЗМІ
Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія рано вранці 31 липня вбили в Тегерані. Він і один із його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію.
Про це повідомляє іранське агентство Mehr та Reuters.
Вбивство лідера ХАМАС
Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив смерть Ханії та повідомив, що проводить розслідування.
"Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю", — йдеться у їхній заяві.
Водночас у ХАМАС назвали цю атаку "жорсткою ескалацією", яка має на меті "зламати ХАМАС".
"Це вбивство брата Ханії ізраїльськими окупантами є серйозною ескалацією, спрямованою на те, щоб зламати волю ХАМАС", — заявив високопоставлений представник угруповання Самі Абу Зухрі.
Як відомо, у вівторок, 30 липня, він був в Ірані разом з іншими високопоставленими членами іранської "осі опору", щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента країни.
Що відомо про Ісмаїл Ханія
Ісмаїл Ханія — 62-річний палестинський політик, один із лідерів руху ХАМАС. З 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави.
Він постійно їздив між Туреччиною та столицею Катару Дохою та виступав як перемовник від угруповання на переговорах про припинення вогню і спілкуватися з керівництвом Ірану, головного союзника ХАМАС.
Однак багато палестинців дорікали Ханії в тому, що він веде комфортне життя далеко від труднощів Гази в багатій нафтою монархії Перської затоки.
Нагадаємо, 30 липня Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.
Також ми писали, що вже за тиждень або максимум два, Іран отримає у своє розпорядження всі можливості для виробництва ядерної начинки для своїх балістичних ракет.
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