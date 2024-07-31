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У Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, — ЗМІ

31 липня 2024 08:57
Катерина Османська - Редактор
Ісмаїл Ханія — лідера ХАМАС вбили у Тегерані
Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія рано вранці 31 липня вбили в Тегерані. Він і один із його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію.

Про це повідомляє іранське агентство Mehr та Reuters.

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Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив смерть Ханії та повідомив, що проводить розслідування.

"Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ханії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю", — йдеться у їхній заяві. 

Водночас у ХАМАС назвали цю атаку "жорсткою ескалацією", яка має на меті "зламати ХАМАС".

"Це вбивство брата Ханії ізраїльськими окупантами є серйозною ескалацією, спрямованою на те, щоб зламати волю ХАМАС", — заявив високопоставлений представник угруповання Самі Абу Зухрі.

Як відомо, у вівторок, 30 липня, він був в Ірані  разом з іншими високопоставленими членами іранської "осі опору", щоб бути присутнім на інавгурації новообраного президента країни.

Що відомо про Ісмаїл Ханія

Ісмаїл Ханія — 62-річний палестинський політик, один із лідерів руху ХАМАС. З 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави.

Він постійно їздив між Туреччиною та столицею Катару Дохою та виступав як перемовник від угруповання на переговорах про припинення вогню і спілкуватися з керівництвом Ірану, головного союзника ХАМАС.

Однак багато палестинців дорікали Ханії в тому, що він веде комфортне життя далеко від труднощів Гази в багатій нафтою монархії Перської затоки.

Нагадаємо, 30 липня Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.

Також ми писали, що вже за тиждень або максимум два, Іран отримає у своє розпорядження всі можливості для виробництва ядерної начинки для своїх балістичних ракет

Ізраїль війна вбивство ХАМАС

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