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В Тегеране убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию, — СМИ

31 июля 2024 08:57
Катерина Османская - Редактор
Исмаил Хания — лидер ХАМАС был убит в Тегеране
Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания рано утром 31 июля был убит в Тегеране. Он и один из его охранников погибли во время нападения на его резиденцию.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr и Reuters.

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Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил смерть Хании и сообщил, что проводит расследование.

"Выражая соболезнования героическому народу Палестины, исламской нации, бойцам Фронта Сопротивления и благородной нации Ирана, сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского Сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли мученической смертью", — говорится в их заявлении. 

В то же время в ХАМАС назвали эту атаку "жесткой эскалацией", которая имеет целью "сломать ХАМАС".

"Это убийство брата Хании израильскими оккупантами — серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломать волю ХАМАС", — заявил высокопоставленный представитель группировки Сами Абу Зухри.

Как известно, во вторник, 30 июля, он находился в Иране вместе с другими высокопоставленными членами иранской "оси сопротивления", чтобы присутствовать на инаугурации новоизбранного президента страны.

Что известно об Исмаиле Хания

Исмаил Хания — 62-летний палестинский политик, один из лидеров движения ХАМАС. С 29 марта 2006 года по 2 июня 2014 года был премьер-министром Палестинского государства.

Он постоянно ездил между Турцией и столицей Катара Дохой и выступал в качестве переговорщика от группировки на переговорах о прекращении огня и общаться с руководством Ирана, главного союзника ХАМАС.

Однако многие палестинцы упрекали Ханию в том, что он ведет комфортную жизнь вдали от трудностей Газы в богатой нефтью монархии Персидского залива.

Напомним, 30 июля Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболла", который, вероятно, был ответственен за обстрел по стадиону на Голанских высотах.

Также мы писали, что уже через неделю или максимум две, Иран получит в свое распоряжение все возможности для производства ядерной начинки для своих баллистических ракет.

Израиль война убийство ХАМАС

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