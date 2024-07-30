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Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — хто був ціллю

30 липня 2024 21:25
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль атакував Бейрут 30 липня — що відомо про атаку
Наслідки удару по столиці Лівану. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону на Голанських висотах.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 30 липня.

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Доля високопоставленого командира "Хезболли" наразі невідома. У Силах оборони Ізраїлю підтвердили причетність до удару.

"ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару в Бейруті по командиру, відповідальному за вбивство дітей у Мадждал-Шамсі та вбивство десятка ізраїльських цивільних", — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був спрямований на територію поруч зі штаб-квартирою "Хезболли" у столичному районі Харет-Хрейк.

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" завдали удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. Міністр оборони країни Йоав Галлант вже визначив "напрямок дій". 

Раніше Ізраїль завдав удару по будівлі школи для дівчат у центрі сектора Гази. Внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей.

Ізраїль війна обстріли Ліван стадіони

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