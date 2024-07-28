Війна в Ізраїлі — країна готує відповідь на удар Хезболли 27 липня

Ізраїльські військові завдають ударів по бойовиках Хамасу. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Бойовики Хезболли завдали удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, тепер останній готується до удару у відповідь. Міністр оборони країни Йоав Галлант вже визначив "напрямок дій".

Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 27 липня.

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Після удару по Ізраїлю, вищі військові та службовці служби безпеки представили Галланту "варіанти дій проти Хезболли".

Міністр оцінив ситуацію разом з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві та іншими посадовцями.

"Галлант визначав напрямки дій і відповідним чином дав вказівку оборонному відомству", — повідомили в Міноборони країни.

Що передувало

В Ізраїлі заявили, що удар бойовиків Хезболли стався в районі Мадждал-Шамса, внаслідок чого загинуло 10 людей, серед яких є діти та підлітки. Ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цю атаку назвали найбільш смертоносною.

This is the moment that a Hezbollah rocket hit a children’s playground and soccer field in Majdal Shams a Druze town in northern Israel.



There are at least 9 children and teens dead. pic.twitter.com/ivLkFHl1Gf — Israel ישראל (@Israel) July 27, 2024

Де розташований Мадждал-Шамс

Місто Мадждал Шамс розташоване на Голанських висотах в південному підніжжі гори Гермон. Воно відоме як неофіційна "столиця" регіону.

Назва "Мадждал Шамс" означає "вежа сонця", ймовірно, це пов'язано з висотою розташування міста.

Місце розташування Мадждал-Шамс. Фото: скриншот

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони Ізраїлю завдали удару по району Сектору Газа, де могли перебувати високопоставлені ватажки ХАМАС. Як повідомляється, серед них був міг бути Мухаммед Дейф, який стоїть за нападом бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Також ми повідомляли, що Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти країни за останні місяці.