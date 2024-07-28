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У Ізраїлі готують відповідь на удар Хезболли — вже визначили "напрямок дій"

28 липня 2024 00:35
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Війна в Ізраїлі — країна готує відповідь на удар Хезболли 27 липня
Ізраїльські військові завдають ударів по бойовиках Хамасу. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Бойовики Хезболли завдали удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі, тепер останній готується до удару у відповідь. Міністр оборони країни Йоав Галлант вже визначив "напрямок дій". 

Про це повідомляє The Times of Israel у суботу, 27 липня.

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Після удару по Ізраїлю, вищі військові та службовці служби безпеки представили Галланту "варіанти дій проти Хезболли".

Міністр оцінив ситуацію разом з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві та іншими посадовцями.

"Галлант визначав напрямки дій і відповідним чином дав вказівку оборонному відомству", — повідомили в Міноборони країни.

Що передувало

В Ізраїлі заявили, що удар бойовиків Хезболли стався в районі Мадждал-Шамса, внаслідок чого загинуло 10 людей, серед яких є діти та підлітки. Ще понад 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цю атаку назвали найбільш смертоносною.

Де розташований Мадждал-Шамс

Місто Мадждал Шамс розташоване на Голанських висотах в південному підніжжі гори Гермон. Воно відоме як неофіційна "столиця" регіону.

Назва "Мадждал Шамс" означає "вежа сонця", ймовірно, це пов'язано з висотою розташування міста.

Де розташований Мадждал-Шамс
Місце розташування Мадждал-Шамс. Фото: скриншот

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, що нещодавно Сили оборони Ізраїлю завдали удару по району Сектору Газа, де могли перебувати високопоставлені ватажки ХАМАС. Як повідомляється, серед них був міг бути Мухаммед Дейф, який стоїть за нападом бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Також ми повідомляли, що Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти країни за останні місяці.

Ізраїль війна Міноборони обстріли атака

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