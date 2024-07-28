Война в Израиле — страна готовит ответ на удар Хезболлы 27 июля

Израильские военные наносят удары по боевикам Хамаса. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Боевики Хезболлы нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле, теперь последний готовится к ответному удару. Министр обороны страны Йоав Галлант уже определил "направление действий".

Об этом сообщает The Times of Israel в субботу, 27 июля.

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После удара по Израилю высшие военные и служащие службы безопасности представили Галланту "варианты действий против Хезболлы".

Министр оценил ситуацию вместе с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герцами Галеви и другими должностными лицами.

"Галлант определил направление действий и соответствующим образом дал указание оборонному ведомству", — сообщили в Минобороны страны.

Что предшествовало

В Израиле заявили, что удар боевиков Хезболлы произошел в районе Мадждал-Шамса, в результате чего погибли 10 человек, среди которых есть дети и подростки. Еще более 34 человек получили ранения разной степени тяжести. Эту атаку назвали самой смертоносной.

Это момент, который в Hezbollah raketa hit children's playground и спорта поля в Majdal Shams на улице второго города в северной Israel.



Они находятся в пределах 9 детей и teens dead. pic.twitter.com/ivLkFHl1Gf — Israel ישראל (@Israel) 27 July 2024

Где расположен Мадждал-Шамс

Город Мадждал Шамс расположен на Голанских высотах у южного подножия горы Гермон. Оно известно как неофициальная "столица" региона.

Название "Мадждал Шамс" означает "башня солнца", вероятно, это связано с высотой расположения города.

Место расположения Мадждал-Шамс. Фото: скриншот

Война в Израиле

Напомним, что недавно Силы обороны Израиля нанесли удар по району Сектора Газа, где могли находиться высокопоставленные главари ХАМАС. Как сообщается, среди них мог быть Мухаммед Дейф, стоящий за нападением боевиков на Израиль 7 октября.

Также мы сообщали, что Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против страны за последние месяцы.