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Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені — що відомо

20 липня 2024 20:01
Валерія Барановська - редактор
Ізраїль атакував Ємен — під ударом паливні склади
Наслідки атаки Ізраїлю по паливних складах Ємена. Фото: AFP
Валерія Барановська - редактор

Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці.

Про це повідомляє видання Times of Israel у суботу, 20 липня.

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У суботу, 20 липня, Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у місті Ходейда, контрольованому хуситами, у відповідь на недавній напад безпілотника хуситів на Тель-Авів, який призвів до загибелі ізраїльтянина.

Міністерство охорони здоров’я, кероване хуситами, звинуватило Ізраїль у серії ударів по паливному складу, що спричинили загибель та поранення людей. Точна кількість жертв поки що не повідомляється.

"Напади ізраїльського ворога на нафтосховища в порту Ходейда призвели до смертей і поранень", — йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що їхні винищувачі завдали ударів по військових об’єктах хуситів у районі порту Ходейда. Ізраїльські військові зазначили, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці. Цей удар, очевидно, є першим ударом Ізраїлю в Ємені.

Нагадаємо, Ізраїль майже ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.

Ми писали, що в Східному Єрусалимі чоловік кілька разів протаранив автомобілем автобусну зупинку біля військової бази. Його було застрелено працівниками прикордонної поліції.

Ізраїль війна смерть терористи ХАМАС атака хусити Авіаудар

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