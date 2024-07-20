Ізраїль атакував Ємен — під ударом паливні склади

Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені — що відомо
Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці.
Про це повідомляє видання Times of Israel у суботу, 20 липня.
Перший авіаудар Ізраїлю по Ємену
У суботу, 20 липня, Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у місті Ходейда, контрольованому хуситами, у відповідь на недавній напад безпілотника хуситів на Тель-Авів, який призвів до загибелі ізраїльтянина.
Міністерство охорони здоров’я, кероване хуситами, звинуватило Ізраїль у серії ударів по паливному складу, що спричинили загибель та поранення людей. Точна кількість жертв поки що не повідомляється.
"Напади ізраїльського ворога на нафтосховища в порту Ходейда призвели до смертей і поранень", — йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я.
#اليمن 🇾🇪— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 20, 2024
الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що їхні винищувачі завдали ударів по військових об’єктах хуситів у районі порту Ходейда. Ізраїльські військові зазначили, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці. Цей удар, очевидно, є першим ударом Ізраїлю в Ємені.
NOT GAZA— The Saviour (@stairwayto3dom) July 20, 2024
THIS IS YEMEN AFTER ISRAEL STARTED BOMBING CIVILIANS! pic.twitter.com/zLloYmzsHU
Нагадаємо, Ізраїль майже ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.
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