Израиль атаковал Йемен — под ударом топливные составы.

Последствия атаки Израиля по топливным складам Йемена. Фото: AFP

Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы.

Об этом сообщает издание Times of Israel в субботу, 20 июля.

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Первый авиаудар Израиля по Йемену

В субботу, 20 июля, Израиль нанес авиаудары по топливным складам в городе Ходейда, контролируемом хуситами, в ответ на недавнее нападение беспилотника хуситов на Тель-Авив, который привел к гибели израильтянина.

Министерство здравоохранения, руководимое хуситами, обвинило Израиль в серии ударов по топливному составу, повлекшим гибель и ранение людей. Точное количество жертв пока не сообщается.

"Нападения израильского врага на нефтехранилища в порту Ходейда привели к смертям и ранениям", — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

#اليمن 🇾🇪



الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 20, 2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что их истребители нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда. Израильские военные отметили, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы. Этот удар, очевидно, первый удар Израиля в Йемене.

NOT GAZA



THIS IS YEMEN AFTER ISRAEL STARTED BOMBING CIVILIANS! pic.twitter.com/zLloYmzsHU — The Saviour (@stairwayto3dom) Июль 20, 2024

Напомним, Израиль почти ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС, ответственного за кровавое террористическое нападение 7 октября. Между тем, военные способности группировки значительно снизились, и они больше не способны вести полноценную войну против израильской армии.

Мы писали, что в Восточном Иерусалиме мужчина несколько раз протаранил автомобилем автобусную остановку у военной базы. Он был застрелен работниками пограничной полиции.