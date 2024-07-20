Израиль атаковал Йемен — под ударом топливные составы.

Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене — что известно
Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы.
Об этом сообщает издание Times of Israel в субботу, 20 июля.
Первый авиаудар Израиля по Йемену
В субботу, 20 июля, Израиль нанес авиаудары по топливным складам в городе Ходейда, контролируемом хуситами, в ответ на недавнее нападение беспилотника хуситов на Тель-Авив, который привел к гибели израильтянина.
Министерство здравоохранения, руководимое хуситами, обвинило Израиль в серии ударов по топливному составу, повлекшим гибель и ранение людей. Точное количество жертв пока не сообщается.
"Нападения израильского врага на нефтехранилища в порту Ходейда привели к смертям и ранениям", — говорится в заявлении министерства здравоохранения.
#اليمن 🇾🇪— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 20, 2024
الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что их истребители нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейда. Израильские военные отметили, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы. Этот удар, очевидно, первый удар Израиля в Йемене.
NOT GAZA— The Saviour (@stairwayto3dom) Июль 20, 2024
THIS IS YEMEN AFTER ISRAEL STARTED BOMBING CIVILIANS! pic.twitter.com/zLloYmzsHU
Напомним, Израиль почти ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС, ответственного за кровавое террористическое нападение 7 октября. Между тем, военные способности группировки значительно снизились, и они больше не способны вести полноценную войну против израильской армии.
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