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В Ізраїлі стався теракт біля військової бази — є поранені

14 липня 2024 16:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Теракт в Ізраїлі 14 липня — поліція застрелила чоловіка
Ізраїльські служби безпеки та рятувальники працюють на місці теракту. Фото: Yossi Aloni/Flash90
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 14 липня, в Східному Єрусалимі чоловік кілька разів протаранив автомобілем автобусну зупинку біля військової бази. Його було застрелено працівниками прикордонної поліції.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Дії чоловіка кваліфікували як теракт

Поліція та медики повідомили, що четверо ізраїльтян отримали поранення, одна людина у важкому стані.

За даними поліції, терорист, якого ідентифікували як палестинця зі Східного Єрусалиму, в'їхав на своїй машині в людей на автобусній станції на розв'язці Нір Цві.

Розв'язка, розташована за однойменним містом, прилягає до ізраїльської військової бази Цріфін.

Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Командир Аві Біттон, начальник поліції Центрального округу, заявив на місці події, що терорист "таранив, розвертався і знову таранив".

Підозрюваний терорист був застрелений на місці події працівниками прикордонної поліції, які дислокувалися в цьому районі.

Раніше ми писали, що у Нідерландах в місті Еде невідомий захопив чотирьох заручників. Згодом його затримали. Він раніше мав судимість за погрози і не мав прямих зв’язків з заручниками.

А у російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь з автоматів по правоохоронцях.

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