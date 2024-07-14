Теракт в Израиле 14 июля - полиция застрелила мужчину

В Израиле произошел теракт рядом с военной базой — есть раненые
В воскресенье, 14 июля, в Восточном Иерусалиме мужчина несколько раз протаранил автомобилем автобусную остановку около военной базы. Он был застрелен работниками пограничной полиции.
Об этом сообщает The Times of Israel .
Действия мужчины квалифицировали как теракт
Полиция и медики сообщили, что четверо израильтян получили ранения, один человек в тяжелом состоянии.
По данным полиции, террорист, идентифицируемый как палестинец из Восточного Иерусалима, въехал на своей машине в людей на автобусной станции на развязке Нир Цви.
Развязка, расположенная за одноименным городом, прилегает к израильской военной базе Цриффин.
Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Командир Ави Биттон, начальник полиции Центрального округа, заявил на месте происшествия, что террорист "таранил, разворачивался и снова таранил".
Подозреваемый террорист был застрелен на месте происшествия сотрудниками пограничной полиции, дислоцировавшимися в этом районе.
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