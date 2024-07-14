Теракт в Израиле 14 июля - полиция застрелила мужчину

Израильские службы безопасности и спасатели работают на месте терракта. Фото: Yossi Aloni/Flash90

В воскресенье, 14 июля, в Восточном Иерусалиме мужчина несколько раз протаранил автомобилем автобусную остановку около военной базы. Он был застрелен работниками пограничной полиции.

Об этом сообщает The Times of Israel .

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Действия мужчины квалифицировали как теракт

Полиция и медики сообщили, что четверо израильтян получили ранения, один человек в тяжелом состоянии.

По данным полиции, террорист, идентифицируемый как палестинец из Восточного Иерусалима, въехал на своей машине в людей на автобусной станции на развязке Нир Цви.

Развязка, расположенная за одноименным городом, прилегает к израильской военной базе Цриффин.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Командир Ави Биттон, начальник полиции Центрального округа, заявил на месте происшествия, что террорист "таранил, разворачивался и снова таранил".

Подозреваемый террорист был застрелен на месте происшествия сотрудниками пограничной полиции, дислоцировавшимися в этом районе.

Ранее мы писали, что в Нидерландах в городе Эде неизвестный захватил четырех заложников. Впоследствии его задержали. Он ранее был судим за угрозы и не имел прямых связей с заложниками.

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