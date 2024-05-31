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У Німеччині застрелили чоловіка, який влаштував різанину на антиісламському мітингу

31 травня 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Німеччині застрелили чоловіка, який влаштував різанину на антиісламському мітингу
Поліція Німеччини. Фото: dpa
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Німеччині чоловік хотів зарізати людей на мітингу, який виступав проти ісламізації Європи. Поліція застрелила ісламіста.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції у п'ятницю, 31 травня.

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Інцидент трапився близько полудня на головній площі міста Мангейм. Нападник спробував напасти на Міхаеля Штюрценбергера, політика, який брав участь у заході, організованому групою Pax Europa.

Міхаель Штюрценбергер став відомим завдяки збору десятків тисяч підписів проти будівництва нової мечеті у Мюнхені.

Зловмисник спочатку завдав удару ножем Штюрценбергеру, потім вирвався і завдав ножове поранення поліцейському у спину. Невдовзі після цього інший офіцер поліції вистрілив у нападника, що призвело до його смерті на місці події.

Наразі поліція утримується від коментарів щодо серйозності отриманих поранень.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот
Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Берліні в середу, 29 травня, трапилася жахлива автокатастрофа за участю автомобіля на українських номерах. Внаслідок ДТП є загибла, ще декілька осіб постраждало.

Раніше ми писали, що у Німеччині за останні десять років майже вдвічі зросла кількість смертей через наркотики. Померлі були залежними від кокаїну. 

поліція
мітинг
Німеччина
Європа
теракт

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