В Німеччині автомобіль на українських номерах потрапив в аварію

Пошкоджений автомобіль на місці ДТП. Фото: Pudwell/Berliner Morgenspot

У Берліні в середу, 29 травня, трапилася жахлива автокатастрофа за участю автомобіля на українських номерах. Внаслідок ДТП є загибла, ще декілька осіб постраждало.

Про це повідомляє газета Berliner Morgenspot.

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Німецькі рятувальники оглядають знищене авто. Джерело: Pudwell/Berliner Morgenspot

Як повідмоляється, інцидент трапився на Таунтцен-штрассе, в Шарлоттенбурзі — одному з районів німецької столиці. Легковик на шаленій швидкості розвернуло на 180 градусів, після чого він врізався у бетонний бордюр, і спалахнув. В салоні автомобіля були двоє жінок, та двоє чоловіків 20, 25 і 27 років.

Екіпаж швидкої на місці аварії. Джерело: Pudwell/Berliner Morgenspot

Одна жінка загинула, трьох важкопоранених відвезли до лікарні. Хто саме був за кермом – наразі невідомо.

Видання зауважує, що на цій вулиці, та на бульварі Курфюрстендамм вже не вперше трапляється подібна аварія. Основними причинами вони називають неуважність з боку водіїв, або проведення на цих місцях нелегальних вуличних перегонів.

Нагадаємо, на півдні Туреччини сталася трагічна ДТП за участю пасажирського автобуса, яка призвела до загибелі 10 людей та травмування 39 осіб.

Також у селі Писарівка Вінницького району сталося зіткнення пасажирського автобуса з вантажним автомобілем.