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В Німеччині сталася ДТП за участю авто на українських номерах — подробиці

30 травня 2024 12:26
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Ілля Рябінін
редактор
В Німеччині автомобіль на українських номерах потрапив в аварію
Пошкоджений автомобіль на місці ДТП. Фото: Pudwell/Berliner Morgenspot
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Берліні в середу, 29 травня, трапилася жахлива автокатастрофа за участю автомобіля на українських номерах. Внаслідок ДТП є загибла, ще декілька осіб постраждало.

Про це повідомляє газета Berliner Morgenspot.

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Автокатастрофа в Німеччині

дтп німеччина
Німецькі рятувальники оглядають знищене авто. Джерело: Pudwell/Berliner Morgenspot

Як повідмоляється, інцидент трапився на Таунтцен-штрассе, в Шарлоттенбурзі — одному з районів німецької столиці. Легковик на шаленій швидкості розвернуло на 180 градусів, після чого він врізався у бетонний бордюр, і спалахнув. В салоні автомобіля були двоє жінок, та двоє чоловіків 20, 25 і 27 років. 

дтп берлін
Екіпаж швидкої на місці аварії. Джерело: Pudwell/Berliner Morgenspot

Одна жінка загинула, трьох важкопоранених відвезли до лікарні. Хто саме був за кермом – наразі невідомо. 

Видання зауважує, що на цій вулиці, та на бульварі Курфюрстендамм вже не вперше трапляється подібна аварія. Основними причинами вони називають неуважність з боку водіїв, або проведення на цих місцях нелегальних вуличних перегонів.

Нагадаємо, на півдні Туреччини сталася трагічна ДТП за участю пасажирського автобуса, яка призвела до загибелі 10 людей та травмування 39 осіб. 

Також у селі Писарівка Вінницького району сталося зіткнення пасажирського автобуса з вантажним автомобілем.

ДТП
Німеччина
Укравтодор
аварія
Україна
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