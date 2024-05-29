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Поблизу Вінниці зіткнулися автобус та вантажівка — є поранені пасажири

29 травня 2024 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Писарівці 29 травня зіткнулися автобус та вантажівка
ДТП у Вінницькому районі. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Писарівка Вінницького району в середу, 29 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області в Telegram.

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"29 травня ввечері в с. Писарівка відбулось зіткнення автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення та вантажівки", — йдеться у повідомленні.

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ДТП у Вінницькому районі. Фото: Нацполіція

Внаслідок аварії автобус перекинувся, 11 пасажирів отримали травми. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх ушпиталили.

Також ми писали, що  24 травня в Ужгороді водій автомобіля здійснював рух на червоне світло світлофора та збив велосипедиста, після чого втік.

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