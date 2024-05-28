ДТП в Ужгороді 24 травня — поліція розшукала водія, який збив велосипедиста

ДТП в Ужгороді. Фото: скриншот з відео

В Ужгороді водій автомобіля у п'ятницю, 24 травня, здійснював рух на червоне світло світлофора та збив велосипедиста, після чого втік. Наразі поліції вдалося його відшукати та затримати.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у вівторок, 28 травня.

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"Поліції вдалося розшукати водія, який 24 травня в Ужгороді збив велосипедиста і втік з місця пригоди. На водія було складено протоколи за статтями 124 та 122-4 КУпАП", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Водночас за втечу з місця аварії водій може отримати штраф 3400 гривень, позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Як виявилося, автомобіль належить "Керівнику офісу реформ на Закарпатті" Івану Демʼянчуку.

Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, 26 травня на столичному шосе сталася ДТП — Легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого, його ушпиталили.

Також ми писали, що з початку 2024 року в Україні сталося майже 6500 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими.