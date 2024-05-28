На Закарпатті чиновник збив велосипедиста та втік

Момент аварії. Фото: enovosty.com

На Закарпатті автомобіль, який зареєстрований на Демʼянчука Івана Васильовича, що фігурує у ЗМІ, як "Керівник офісу реформ на Закарпатті", збив чоловіка на велосипеді. Після цього чиновник втік з місця пригоди.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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Як чиновник збив велосипедиста

На камери попав момент, коли закарпатський чиновник збив велосипедиста та всік із місця пригоди.

"Видно, що білий автомобіль Toyota Rav4, зареєстрований на Демʼянчука, как зазначає журналіст, їхав на червоний сигнал світлофора по вулиці Митній. І збив велосипедиста, який виїхав на перехрестя на зелений сигнал", — повідомив журналіст.

На відео видно, як велосипедиста збиває автівка, він підводиться та стає перед машиною, але водій об’їжджає його та покидає місце пригоди.

Нагадаємо, на Київщині 26 травня сталась смертельна ДТП, тіло водія прийшлось вирізати із авто.

За перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.