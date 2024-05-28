В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста и скрылся

Момент аварии. Фото: enovosty.com

На Закарпатье автомобиль, зарегистрированный на Демьянчука Ивана Васильевича, фигурирующий в СМИ, как "Руководитель офиса реформ на Закарпатье", сбил мужчину на велосипеде. После этого чиновник скрылся с места происшествия .

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола .

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Как чиновник сбил велосипедиста

На камеры упал момент, когда закарпатский чиновник сбил велосипедиста и усек с места происшествия.

"Видно, что белый автомобиль Toyota Rav4, зарегистрированный на Демьянчука, как отмечает журналист, ехал на красный сигнал светофора по улице Мытной. И сбил велосипедиста, выехавшего на перекресток на зеленый сигнал", — сообщил журналист.

На видео видно, как велосипедиста сбивает автомобиль, он встает и становится перед машиной, но водитель объезжает его и покидает место происшествия.

Напомним, в Киевской области 26 мая произошло смертельное ДТП, тело водителя пришлось вырезать из авто.

За первые четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировано почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Одесской области таких случаев произошло 465.