ДТП в Ужгороде 24 мая — полиция разыскала водителя, сбившего велосипедиста

ДТП в Ужгороде. Фото: скриншот с видео

В Ужгороде водитель автомобиля в пятницу, 24 мая, совершал движение на красный свет светофора и сбил велосипедиста, после чего скрылся. Полиции удалось его отыскать и задержать.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram во вторник, 28 мая.

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"Полиции удалось разыскать водителя, который 24 мая в Ужгороде сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. На водителя были составлены протоколы по статьям 124 и 122-4 КУоАП", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

В то же время, за побег с места аварии водитель может получить штраф 3400 гривен, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Как оказалось, автомобиль принадлежит "Руководителю офиса реформ в Закарпатье" Ивану Демьянчуку.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, 26 мая на столичном шоссе произошло ДТП — Легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего, его госпитализировали.

Также мы писали, что с начала 2024 года в Украине произошло почти 6500 ДТП с пострадавшими.