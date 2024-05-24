ДТП в Україні — скільки людей загинуло внаслідок аварій з початку року

ДТП у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

З початку 2024 року в Україні сталося майже 6 500 дорожньо-транспортних пригод з постраждалими. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Внаслідок цих аварій загинуло 813 осіб.

Про це повідомляє Опендатабот у п'ятницю, 24 травня.

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Кількість загиблих у таких ДТП цьогоріч сягнула 813 осіб, а травмованих — 8155.

Найбільше аварій цьогоріч сталося:

у Дніпропетровській області — 637;

у Львівській — 586;

у Києві — 534.

Найбільший приріст ДТП з постраждалими за рік зафіксовано у Херсонській (+26%), Миколаївській (+23%) та Рівненській областях (+23%).

Де найчастіше трапляються ДТП з постраждалами. Фото: Опендатабот

"Найбільше людей — 70% від загальної кількості — загинуло у ДТП через перевищення швидкості (430) та порушення правил маневрування (136)", — йдеться у матеріалі.

Причини ДТП з постраждалими. Фото: Опендатабот

Також зросла кількість ДТП з постраждалими за участю дітей. Так, 956 таких аварій сталося за перші чотири місяці 2024 року — майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше таких ДТП зафіксовано на Львівщині — 115 випадків.

Кількість ДТП з постраждалими за участю дітей. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, 22 травня на автодорозі Київ — Чоп, неподалік населеного пункту Нижнє Синьовидне Львівської області, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.

Також 17 травня на Броварському проспекті у столиці сталася смертельна ДТП. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.