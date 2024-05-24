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Впечатляющие цифры — сколько людей погибло в ДТП в Украине в этом году

24 мая 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ДТП в Украине — сколько людей погибло в результате аварий с начала года
ДТП в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала 2024 года в Украине произошло почти 6500 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате этих аварий погибли 813 человек.

Об этом сообщает Опендатабот в пятницу, 24 мая.

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Число погибших в таких ДТП в этом году достигло 813 человек, а травмированных — 8155 человек.

Больше всего аварий в этом году произошло:

  • в Днепропетровской области — 637;
  • во Львовской — 586;
  • в Киеве — 534.

Наибольший прирост ДТП с пострадавшими за год зафиксирован в Херсонской (+26%), Николаевской (+23%) и Ровенской областях (+23%).

Где чаще всего случаются ДТП с пострадавшими в Украине
Где чаще всего случаются ДТП с пострадавшими. Фото: Опендатабот

"Больше всего людей — 70% от общего количества — погибло в ДТП из-за превышения скорости (430) и нарушения правил маневрирования (136)", — говорится в материале.

Причины ДТП с пострадавшими в Украине
Причины ДТП с пострадавшими Фото: Опендатабот

Также выросло количество ДТП с пострадавшими с участием детей. Так, 956 таких аварий произошло за первые четыре месяца 2024 года почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего таких ДТП зафиксировано на Львовщине — 115 случаев.

Количество ДТП в Украине с пострадавшими с участием детей
Число ДТП с пострадавшими с участием детей. Фото: Опендатабот

Напомним, 22 мая на автодороге Киев — Чоп, недалеко от населенного пункта Нижнее Синевидное Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Также 17 мая на Броварском проспекте в столице произошло смертельное ДТП. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.

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