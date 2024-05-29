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Вблизи Винницы столкнулись автобус и грузовик — есть раненые пассажиры

29 мая 2024 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Писаревке 29 мая столкнулись автобус и грузовик
ДТП в Винницком районе. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Писаревка Винницкого района в среду, 29 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области в Telegram.

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"29 мая вечером в с. Писаревка произошло столкновение автобуса, который осуществляет нерегулярные перевозки и грузовики", — говорится в сообщении.

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ДТП в Винницком районе. Фото: Нацполиция

В результате аварии автобус перевернулся, 11 пассажиров получили травмы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Скриншот поста полиции

Напомним, во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Также мы писали, что 24 мая в Ужгороде водитель автомобиля совершал движение на красный свет светофора и сбил велосипедиста, после чего скрылся.

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