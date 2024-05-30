В Германии автомобиль на украинских номерах попал в аварию

В Германии произошло ДТП с участием авто на украинских номерах — подробности
В Берлине в среду, 29 мая, произошла ужасная автокатастрофа с участием автомобиля на украинских номерах. В результате ДТП есть погибшая, еще несколько человек пострадали.
Об этом сообщает газета Berliner Morgenspot.
Автокатастрофа в Германии
Как сообщается, инцидент произошел на Таунтцен-штрассе, в Шарлоттенбурге — одном из районов немецкой столицы. Легковую машину на бешеной скорости развернуло на 180 градусов, после чего она врезалась в бетонный бордюр и вспыхнула. В салоне автомобиля находились две женщины и двое мужчин 20, 25 и 27 лет.
Одна женщина погибла, троих тяжелораненых отвезли в больницу. Кто именно был за рулем – пока неизвестно.
Издание отмечает, что на этой улице и на бульваре Курфюрстендамм уже не впервые происходит подобная авария. Основными причинами они называют невнимательность со стороны водителей или проведение на этих местах нелегальной уличной гонки.
Напомним, на юге Турции произошло трагическое ДТП с участием пассажирского автобуса, которое привело к гибели 10 человек и травмированию 39 человек.
Также в селе Писаревка Винницкого района произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем.
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