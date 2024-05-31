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В Германии застрелили мужчину, устроившего резню на антиисламском митинге

31 мая 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Германии застрелили мужчину, устроившего резню на антиисламском митинге
Полиция германии. Фото: dpa
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Германии мужчина хотел зарезать людей на митинге, выступавшем против исламизации Европы. Полиция застрелила исламиста.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в пятницу, 31 мая.

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Инцидент произошел около полудня на главной площади города Мангейм. Нападающий попытался напасть на Михаэля Штюрценбергера, политика, участвовавшего в мероприятии, организованном группой Pax Europa.

Михаэль Штюрценбергер стал известен благодаря сбору десятков тысяч подписей против строительства новой мечети в Мюнхене.

Злоумышленник сначала нанес удар ножом Штюрценбергеру, затем вырвался и нанес ножевое ранение полицейскому в спину. Вскоре после этого другой офицер полиции выстрелил в нападающего, что привело к его смерти на месте происшествия.

Полиция воздерживается от комментариев относительно серьезности полученных ранений.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот
Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Напомним, в Берлине в среду, 29 мая, произошла ужасная автокатастрофа с участием автомобиля на украинских номерах. В результате ДТП есть погибшая, еще несколько человек пострадали.

Ранее мы писали, что в Германии за последние десять лет почти вдвое возросло количество смертей из-за наркотиков. Умершие были зависимы от кокаина.

полиция
митинг
Германия
Европа
теракт

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