У Німеччині вперше за десятиліття сплеск смертей від наркотиків — чому так сталося

У Німеччині зросла смертність від наркотиків. Фото: aroundprague.cz

У Німеччині за останні десять років майже вдвічі зросла кількість смертей через наркотики. Померлі були залежними від кокаїну.

Про це повідомив уповноважений федерального уряду з питань наркотиків та наркоманії Буркхард Блінер, пише BILD.

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Рівень смертності від наркотиків у Німеччині

За даними влади, у 2023 році в Німеччині внаслідок вживання наркотиків загинуло 2 227 осіб — приблизно вдвічі більше, ніж десять років тому.

Серед загиблих значно більше чоловіків —1 844, і 383 жінки відповідно. Це на 237 осіб більше, ніж роком раніше.

Більшість смертей було викликано вживанням героїну. Також збільшилася кількість смертей, викликаних вживанням змішаних речовин.

"Значно збільшилася кількість смертей, пов'язаних з наркотиками з кокаїном та креком. Цей показник зріс з 507 до 610 до 2022 року", — йдеться у повідомленні.

В уряді ФРН намагаються досягти прогресу у профілактиці та соціальній допомозі на місцях.

Уповноважений федерального уряду з питань наркотиків та наркоманії зазначає, що необхідно, зокрема, обладнати кімнати споживання наркотиків там, де вони потрібні.

Зараз по всій Німеччині існує 31 така установа для менш ризикованого споживання наркотиків у контрольованих умовах — але не у всіх землях ФРН.

Раніше повідомлялося, що відому американську виконавицю Нікі Мінаж заарештували в аеропорту Амстердаму, її запідозрили у перевезенні наркотиків.

Крім того, комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки з питань Китаю заявив, що уряд КНР планує розпалити епідемію залежності від фентанілу. Це можливо шляхом додавання компонентів, які використовують для виробництва наркотиків.