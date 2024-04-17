У США вважають, що Китай прагне розпалити залежність американців від наркотиків

Пігулки. Ілюстративне фото: freepik

Комітет Палати представників Сполучених Штатів Америки з питань Китаю заявив, що уряд КНР планує розпалити епідемію залежності від фентанілу. Це можливо шляхом додавання компонентів, які використовують для виробництва наркотиків.

Про це пише Голос Америки в середу, 17 квітня.

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За даними Комітету, Китай втручається в розслідування щодо незаконних виробників наркотиків у США, попереджаючи їх завчасно та дозволяючи ускладнювати виявлення діяльності.

Також американські слідчі отримали доступ до урядового китайського сайту, який надає податкові знижки для виробників певних компонентів-прекурсорів фентанілу. Однак є одна умова — вони мають продавати їх за межами КНР.

Ексгенпрокурор США Вільям Барр заявив, що звіт "виявив переконливі докази" передбачуваного субсидування прекурсорів.

"Своїми діями Комуністична партія Китаю говорить нам, що вона хоче, щоб у нашу країну потрапляло більше фентанілу", — зазначив голова спеціального комітету, представник Республіканської партії Майк Галлагер.

Водночас за даними ЗМІ, китайське посольство в США підтвердило свою співпрацю у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

"Цілком очевидно, що в Китаї немає проблеми з фентанілом, а криза з фентанілом не спричинена китайською стороною, і сліпо звинувачуючи Китай не можна розв'язати власну проблему", — зауважив речник посольства Лю Пенгю.

Крім того, Комітет вимагає застосовувати санкції для порушників і регулярно звітувати Конгресу про частоту їх застосування. А головний представник Демократичної партії Раджа Крішнамурті засудив можливість продавати синтетичні опіоїди онлайн, показавши скриншот одного з таких сайтів.

"Є сотні публікацій на цих вебсайтах, сотні! Це абсолютно неприйнятно!", — сказав він.

Голос Америки пише, що більшість смертей від передозування в США пов'язані з фентанілом. Водночас часто до цього препарату додаються інші наркотичні речовини, про що покупець не знає.

Як відомо, у листопаді минулого року президенти США Джо Байден і Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити двосторонню співпрацю, аби зупинити потік компонентів для наркотиків і торгівлю ними.

Зазначимо, що Фентаніл — це синтетичний опіоїдний анальгетик, який має у 20-40 разів сильнішу дію, ніж героїн, і в 100 разів сильнішу, ніж морфін.

Його використовують для знеболювання хворих на рак і пацієнтів після важких операцій. Також він застосовується як седативний засіб.

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