Російські спецслужби можуть бути причетними до "гаванського синдрому" у дипломатів США

Посольство США в Гавані. Фото: EPA

Розвідка Російської Федерації може бути причетна до проявів "гаванського синдрому" в американських дипломатів. Він виникав у чиновників Сполучених штатів Америки в тих містах, куди здійснили візити агенти ГРУ.

Про це свідчить розслідування The Insider.

Читайте також:

Причетність ГРУ до "гаванського синдрому"

Розслідування The Insider у співпраці з 60 Minutes і Der Spiegel, яке тривало рік, виявило докази того, що незрозумілі аномальні випадки зі здоров'ям, також відомі як "гаванський синдром", можуть бути пов'язані з використанням зброї спрямованої енергії.

Журналісти зазначають, що російська розвідка експериментувала зі спеціальною зброєю, а керівники підрозділу 29155 були нагороджені за розробку "нелетальної акустичної зброї" — вона випромінює звук і радіочастоти, які можуть бути використані проти людей.

Так, аналітики порівняли дані про поїздки агентів розвідки РФ з даними щодо випадків "гаванського синдрому" в різних регіонах світу — вони виявили певний взаємозв'язок.

За даними розслідування, симптоми в американців проявлялися в ті ж проміжки часу і в тих же місцях, куди приїжджали співробітники російської розвідки.

Водночас у 2014 році їх пересування Європою збіглися із "серією дивних атак" на співробітників консульства США у Франкфурті-на-Майні.

А у 2016-2017 роках у Китаї після прильоту групи агентів РФ американські дипломати почали повідомляти про дивні проблеми зі здоров'ям.

Також у 2021 році у Грузії у дружини дипломата США діагностували синдром Мінора — там також перебувала розвідка Росії.

Того ж року аналогічні "дивні" збіги зафіксували в Белграді та Ханої.

Зафіксовані випадки "гаванського синдрому"

У 2016-2017 роках вперше на симптоми "гаванського синдрому" поскаржилися 19 співробітників посольства США на Кубі.

Тоді в них діагностували "легкі травми і набряк головного мозку", втрату слуху, сильний головний біль, втрату відчуття рівноваги і когнітивні порушення.

В той самий час була інформація про постраждалих з посольства Канади, потім американські дипломати в китайському Гуанчжоу, Росії, Польщі та кількох країнах Європи, Тайвані, Австралії і на Близькому Сході.

Загалом від симптомів постраждали близько 130 американських дипломатів і членів їхніх родин, співробітників ЦРУ та військових.

Що може бути причиною

У 2018 році ЗМІ писали про можливе мікрохвильове випромінювання та причетність російських спецслужб.

У 2019 році британський Центр відновлення мозку і канадське Управління охорони здоров'я Нової Шотландії припустили, що такі проблеми зі здоров'ям можуть бути спричинені нейротоксинами в антикомариних пестицидах.

У 2020 році Національна академія наук, інженерії та медицини США висунула свою версію — це могло бути спрямоване радіочастотне випромінювання.

Також науковці припускали, що "гаванський синдром" — масове психогенне захворювання.

Реакція Росії на звинувачення

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав "безпідставними" звинувачення на адресу Росії щодо причетності до випадків "гаванського синдрому".

"Це не нова тема, але ніхто жодного разу не навів підтверджень цим голослівним звинуваченням на адресу Росії", — сказав він.

Що таке "гаванський синдром"

"Гаванський синдром" — це перелік симптомів, що характеризуються запамороченням, нудотою, головними болями, проблемами зі слухом та координацією.

Нагадаємо, в Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта. Його підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Також ми писали, що польські спецслужби розпочали розслідування щодо діяльності на території Польщі шпигунської інтернет-мережі, яка просувала наративи Кремля.