Российские спецслужбы могут быть причастны к "гаванскому синдрому" у дипломатов США

Посольство США в Гаване. Фото: EPA

Разведка российской Федерации может быть причастна к проявлениям "гаванского синдрома" у американских дипломатов. Он возникал у чиновников Соединенных штатов Америки в тех городах, куда совершили визиты агенты ГРУ.

Об этом свидетельствует расследование The Insider.

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Причастность ГРУ к "гаванскому синдрому"

Расследование The Insider в сотрудничестве с 60 Minutes и Der Spiegel, которое длилось год, выявило доказательства того, что непонятные аномальные случаи со здоровьем, также известные как "гаванский синдром", могут быть связаны с использованием оружия направленной энергии.

Журналисты отмечают, что российская разведка экспериментировала со специальным оружием, а руководители подразделения 29155 были награждены за разработку "нелетального акустического оружия" — оно излучает звук и радиочастоты, которые могут быть использованы против людей.

Так, аналитики сравнили данные о поездках агентов разведки РФ с данными о случаях "гаванского синдрома" в разных регионах мира — они выявили определенную взаимосвязь.

По данным расследования, симптомы у американцев проявлялись в те же промежутки времени и в тех же местах, куда приезжали сотрудники российской разведки.

В то же время в 2014 году их передвижения по Европе совпали с "серией странных атак" на сотрудников консульства США во Франкфурте-на-Майне.

А в 2016-2017 годах в Китае по прилету группы агентов РФ американские дипломаты начали сообщать об удивительных проблемах со здоровьем.

Также в 2021 году в Грузии у жены дипломата США диагностировали синдром Минора — там также находилась разведка России.

В том же году аналогичные "странные" совпадения зафиксировали в Белграде и Ханое.

Зафиксированные случаи "гаванского синдрома"

В 2016-2017 годах впервые на симптомы "гаванского синдрома" пожаловались 19 сотрудников посольства США на Кубе.

Тогда у них диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", потерю слуха, сильную головную боль, потерю ощущения равновесия и когнитивные нарушения.

В то же время имелась информация о пострадавших из посольства Канады, затем американские дипломаты в китайском Гуанчжоу, России, Польше и нескольких странах Европы, Тайване, Австралии и на Ближнем Востоке.

В общей сложности от симптомов пострадали около 130 американских дипломатов и членов их семей, сотрудников ЦРУ и военных.

Что может быть причиной

В 2018 году СМИ писали о возможном микроволновом излучении и причастности российских спецслужб.

В 2019 году британский Центр восстановления мозга и канадское Управление здравоохранения Новой Шотландии предположили, что такие проблемы со здоровьем могут быть вызваны нейротоксинами в антикомариных пестицидах.

В 2020 году Национальная академия наук, инженерии и медицины США выдвинула свою версию — это могло быть направлено радиочастотное излучение.

Также ученые предполагали, что "гаванский синдром" — массовое психогенное заболевание.

Реакция России на обвинения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "безосновательными" обвинения в адрес России по причастности к случаям "гаванского синдрома".

"Это не новая тема, но никто ни разу не привел подтверждений этим голословным обвинением в адрес России", — сказал он.

Что такое "гаванский синдром"

"Гаванский синдром" — это перечень симптомов, которые характеризуются головокружением, тошнотой, головными болями, проблемами со слухом и координацией.

Напомним, в Австрии задержан бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Также мы писали, что польские спецслужбы начали расследование деятельности на территории Польши шпионской интернет-сети, которая продвигала нарративы Кремля.