В Україні зафіксували спалах захворюваності на кашлюк — що це за хвороба та як їй запобігти

Дитина на огляді в лікаря. Фото ілюстративне: veselka.clinic

В Україні зросла захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксували 515 випадків захворювання, тоді як тогоріч за аналогічний період було зареєстровано лише 27 випадків.

Про це в четвер, 11 квітня, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Скриншот повідомлення Міністерства охорони здоров'я України

Що відомо про спалах захворюваності на кашлюк

95,9% людей, що захворіли, — діти, хворих дорослих лише 4,1%. Більшість хворих — діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Захворюваність зросла через велику кількість нещеплених дітей.

Що таке кашлюк

Кашлюк — це інфекційна хвороба, яка за симптомами спочатку нагадує ГРВІ. Через 5-8 днів у хворого з'являється нападоподібний спазматичний кашель із характерним свистом. Напади кашлю найчастіше стаються вночі. Кашель може супроводжуватися гарячкою, нежиттю та іншими ознаками ГРВІ.

У немовлят хвороба може протікати без кашлю, але в них можлива короткочасна зупинка дихання, про що може свідчити посиніння обличчя.

Через 4-8 тижнів починається одужання. Приступи кашлю стають слабшими і стаються рідше. Іноді період одужання може тривати від двох місяців до півроку.

Чим небезпечний кашлюк

Кашлюк є дуже заказним, передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечною ця хвороба є для малюків: у них вона може викликати апное — тимчасову зупинку дихання. До того ж у маленьких дітей хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень і смерті. Старші діти та дорослі зазвичай одужують, однак ця хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Як запобігти кашлюку

Щоб не захворіти на кашлюк потрібно:

обов'язково робити щеплення немовлятам у віці двох, чотирьох, шести та вісімнадцяти місяців;

вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві (це необхідно для того, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини).

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі виявили випадки захворювання холерою серед дітей. Причиною спалаху захворюваності могло стати стрімке потепління.

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