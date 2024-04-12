В Украине зафиксировали вспышку заболеваемости коклюшем — что это за болезнь и как ее предотвратить

Ребенок на осмотре у врача. Фото иллюстративное: veselka.clinic

В Украине возросла заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 года зафиксировали 515 случаев заболевания, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев.

Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Скриншот сообщения Министерства здравоохранения Украины

Что известно о вспышке заболеваемости коклюшем

95,9% заболевших — дети, больных взрослых только 4,1%. Большинство больных — дети дошкольного и младшего школьного возраста. Заболеваемость выросла из-за большого количества непривитых детей.

Что такое коклюш

Коклюш — это инфекционная болезнь, которая по симптомам сначала напоминает ОРВИ. Через 5-8 дней у больного появляется приступообразный спазматический кашель с характерным свистом. Приступы кашля чаще всего происходят ночью. Кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ.

У грудных детей болезнь может протекать без кашля, но у них возможна кратковременная остановка дыхания, о чем может свидетельствовать посинение лица.

Через 4-8 недель начинается выздоровление. Приступы кашля становятся слабее и реже. Иногда период выздоровления может занять от двух месяцев до полугода.

Чем опасен коклюш

Коклюш является очень заказным, передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасна эта болезнь для малышей: у них она может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. К тому же у маленьких детей болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти. Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают, однако эта болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.

Как предотвратить коклюш

Чтобы не заболеть коклюшем нужно:

обязательно делать прививки младенцам в возрасте двух, четырех, шести и восемнадцати месяцев;

вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве (это необходимо для того, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины).

Напомним, в оккупированном Мариуполе выявили случаи заболевания холерой среди детей. Причиной вспышки заболеваемости могло стать быстрое потепление.

Ранее стало известно, какие инфекционные заболевания являются основанием для признания мужчины непригодным к военной службе.