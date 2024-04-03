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В окупованому Маріуполі виявили випадки холери серед дітей

3 квітня 2024 18:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В окупованому Маріуполі виявили випадки холери серед дітей
Люди йдуть із дітьми вулицею Маріуполя. Ілюстративне фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Окупаційна влада намагається взагалі це не оприлюднювати.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму каналі в Телеграм.

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"У Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою. Серед дітей. Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", — заявив Андрющенко.

Він також припускає, що до масових захворювань призвело стрімке потепління.

"Маріупольці в окупації. Головний захист — ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки що в морі. Ніхто, крім вас, вам не допоможе", — закликав він.

В окупованому Маріуполі виявили випадки холери серед дітей - фото 1
Допис Петра Андрющенка. Фото: скриншот

За його словами, керівники шкіл міста всіляко намагаються замовчувати випадки захворювання серед учнів.

Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має місто. Воно вже другий рік поспіль перебуває в окупації російських загарбників.

Також ми писали про те, що Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.

Маріуполь
хвороба
окупація
холера
епідемія холери

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