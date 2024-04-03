В оккупированном Мариуполе обнаружили случаи холеры среди детей

Люди идут с детьми по улице Мариуполя. Иллюстративное фото: росСМИ

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Оккупационные власти пытаются вообще это не обнародовать.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем канале в Телеграмм.

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"В Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой. Среди детей. Поэтому пытаются оперативно замолчать необъявленным карантином, но это не сработает", — заявил Андрющенко.

Он также предполагает, что массовые заболевания привели к стремительному потеплению.

"Мариупольцы в оккупации. Главная защита — вы сами. Мойте руки. Кипятите воду. Не ешьте немите. Не пейте непонятно что. Не купайтесь пока в море. Никто, кроме вас, вам не поможет" , — призвал он.

Сообщение Петра Андрющенко. Фото: скриншот

По его словам, руководители школ города всячески пытаются замалчивать случаи заболевания среди учащихся.

Напомним, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год находится в оккупации российских захватчиков.

Также мы писали о том, что Россия опрокидывает военную технику с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление. По предварительной информации, пунктами назначения города Приморск и Токмак Запорожской области.