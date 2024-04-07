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У 2040 році у світі вдвічі почастішає захворювання на один з типів раку — чоловіки у зоні ризику

7 квітня 2024 08:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У 2040 році у світі вдвічі почастішає захворювання на один з типів раку — чоловіки у зоні ризику
Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: Scripps
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прогнозується, що до 2040 року кількість чоловіків, у яких діагностували рак передміхурової залози, збільшиться вдвічі до 2,9 мільйона на рік. Щорічна смертність від цієї хвороби зросте на 85%.

Про це говориться у матеріалі The Guardian.

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Станом на сьогодні рак передміхурової залози вже є основною причиною смерті та інвалідності. Він також є найпоширенішою формою раку у чоловіків у понад 100 країнах.

Враховуючи старіння населення та зростання очікуваної тривалості життя в усьому світі, новий аналіз прогнозує різке зростання випадків захворювання та смерті протягом наступних 15 років.

Прогнозується, що кількість діагнозів зросте з 1,4 мільйона на рік у 2020 році до 2,9 мільйона у 2040 році. Це означатиме, що кожної години приблизно 330 чоловікам у всьому світі повідомлятимуть, що вони хворіють на це захворювання.

Передбачається, що кількість смертей у всьому світі зросте на 85% протягом 20-річного періоду з 375 000 у 2020 році до майже 700 000 у 2040 року. Справжня кількість смертей, ймовірно, буде вищою, кажуть експерти, через недодіагностику та відсутність даних у нерозвинених країнах і країнах із середнім рівнем доходу.

Висновки дослідження були опубліковані в журналі Lancet в рамках роботи комісії з раку передміхурової залози та були представлені на щорічному конгресі Європейської асоціації урологів у Парижі в суботу, 5 квітня.

Раніше ми повідомляли, що учені розробили новий точний метод боротьби з раком. У своєму новому дослідженні їм вдалося домогтися неймовірної точності та ефективності в боротьбі з раком, проникнувши углиб мутованих клітин захворювання.

Нагадаємо, для того, аби вилікувати найпоширеніші дитячі інфекції, використовують антибіотики. Проте, за дослідженнями вчених, вони є вже не такими ефективними через антибіотикорезистентність.

хвороба
рак
вчені
медицина
чоловіки

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