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В 2040 году в мире вдвое участится заболевание одним из типов рака — мужчины в зоне риска

7 апреля 2024 08:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В 2040 году в мире вдвое участится заболевание одним из типов рака — мужчины в зоне риска
Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративный: Scripps
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Прогнозируется, что к 2040 году количество мужчин, у которых диагностировали рак предстательной железы, увеличится вдвое до 2,9 миллиона в год. Ежегодная смертность от этой болезни возрастет на 85%.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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По состоянию на сегодняшний день рак предстательной железы уже является основной причиной смерти и инвалидности. Он также является самой распространенной формой рака у мужчин более чем в 100 странах.

Учитывая старение и рост ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, новый анализ прогнозирует резкий рост случаев заболевания и смерти в течение следующих 15 лет.

Прогнозируется, что количество диагнозов вырастет с 1,4 миллиона в год в 2020 году до 2,9 миллиона в 2040 году. Это означает, что каждый час примерно 330 мужчинам во всем мире будут сообщать, что они болеют этим заболеванием.

Предполагается, что количество смертей во всем мире вырастет на 85% в течение 20-летнего периода с 375 000 в 2020 году до почти 700 000 в 2040 году. Настоящее количество смертей, вероятно, будет выше, говорят эксперты, из-за недодиагностики и отсутствия данных в неразвитых странах и странах со средним уровнем дохода.

Выводы были опубликованы в журнале Lancet в рамках работы комиссии по раку предстательной железы и были представлены на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов в Париже в субботу, 5 апреля.

Ранее мы сообщали, что учёные разработали новый точный метод борьбы с раком. В своем новом исследовании им удалось добиться невероятной точности и эффективности в борьбе с раком, проникнув в глубь мутированных клеток заболевания.

Напомним, для того чтобы вылечить самые распространенные детские инфекции, используют антибиотики. Однако, по исследованиям ученых, они уже не так эффективны из-за антибиотикорезистентности.

болезнь
рак
ученые
медицина
мужчины

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