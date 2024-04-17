В США считают, что Китай стремится разжечь зависимость американцев от наркотиков

Таблетки. Иллюстративное фото: freepik

Комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки по Китаю заявил, что правительство КНР планирует разжечь эпидемию зависимости от фентанила. Это возможно путем добавления компонентов, которые используют для производства наркотиков.

Об этом пишет Голос Америки в среду, 17 апреля.

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По данным Комитета, Китай вмешивается в расследование незаконных производителей наркотиков в США, предупреждая их заблаговременно и позволяя затруднять выявление деятельности.

Также американские следователи получили доступ к правительственному китайскому сайту, которые предоставляет налоговые скидки для производителей определенных компонентов-прекурсоров фентанила. Однако есть одно условие — они должны продавать их вне КНР.

Экс-генпрокурор США Уильям Барр заявил, что отчет "обнаружил убедительные доказательства" предполагаемого субсидирования прекурсоров.

"Своими действиями Коммунистическая партия Китая говорит нам, что она хочет, чтобы в нашу страну попадало больше фентанила", — отметил глава специального комитета, представитель Республиканской партии Майк Галлагер.

В то же время, по данным СМИ, китайское посольство в США подтвердило свое сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Совершенно очевидно, что в Китае нет проблемы с фентанилом, а кризис в США не вызван китайской стороной, и слепо обвиняя Китай нельзя решить собственную проблему", — отметил спикер посольства Лю Пенгю.

Кроме того, Комитет требует применять санкции для нарушителей и регулярно отчитываться Конгрессу о частоте их применения.

А главный представитель Демократической партии Раджа Кришнамурти осудил возможность продавать синтетические опиоиды онлайн, показав скриншот одного из таких сайтов.

"Есть сотни публикаций на этих вебсайтах, сотни! Это совершенно неприемлемо!", — сказал он.

Голос Америки пишет, что большинство смертей от передозировки в США связано с фентанилом. В то же время, часто к этому препарату добавляются другие наркотические вещества, о чем покупатель не знает.

Как известно, в ноябре прошлого года президенты США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин договорились возобновить двустороннее сотрудничество, чтобы остановить поток компонентов для наркотиков и торговлю ими.

Отметим, что Фентанил — это синтетический опиоидный анальгетик, который оказывает в 20-40 раз более сильное действие, чем героин, и в 100 раз более сильное, чем морфин.

Его используют для обезболивания для больных раком и пациентов после тяжелых операций. Также он применяется как седативное средство.

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