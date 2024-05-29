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В Германии впервые за десятилетие всплеск смертей от наркотиков — почему так произошло

29 мая 2024 16:11
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Германии впервые за десятилетие всплеск смертей от наркотиков — почему так произошло
В Германии выросла смертность от наркотиков. Фото: aroundprague.cz
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Германии за последние десять лет почти вдвое возросло количество смертей из-за наркотиков . Умершие были зависимы от кокаина.

Об этом сообщил уполномоченный федерального правительства по наркотикам и наркомании Буркхард Блинер, пишет BILD.

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Уровень смертности от наркотиков в Германии

По данным властей, в 2023 году в Германии в результате употребления наркотиков погибли 2227 человек — примерно вдвое больше, чем десять лет назад.

Среди погибших гораздо больше мужчин —1844, и 383 женщины соответственно. Это на 237 человек больше, чем годом ранее.

Большинство смертей было вызвано употреблением героина. Также увеличилось количество смертей, вызванных употреблением смешанных веществ.

"Значительно увеличилось количество смертей, связанных с наркотиками с кокаином и креком. Этот показатель вырос с 507 до 610 до 2022 года", — говорится в сообщении.

В правительстве ФРГ пытаются добиться прогресса в профилактике и социальной помощи на местах.

Уполномоченный федерального правительства по наркотикам и наркомании отмечает, что необходимо, в частности, оборудовать комнаты потребления наркотиков там, где они нужны.

Сейчас по всей Германии существует 31 такое учреждение для менее рискованного потребления наркотиков в контролируемых условиях, но не во всех землях ФРГ.

Ранее сообщалось, что известную американскую реперку Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама, ее заподозрили в перевозке наркотиков.

Кроме того, комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки по Китаю заявил, что правительство КНР планирует разжечь эпидемию зависимости от фентанила. Это возможно путем добавления компонентов, используемых для производства наркотиков.

 

Германия
наркотики
смерть
гибель

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