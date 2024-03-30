У Нідерландах поліція затримала чоловіка, який утримував заручників у кафе

Затримання імовірного загарбника заручників. Фото: EPA

У Нідерландах в місті Еде невідомий захопив чотирьох заручників. Наразі відомо, що їх звільнили.

Про це повідомила поліція провінції Гелдерланд у соцмережі Х у суботу, 30 березня.

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"Щойно звільнили останнього заручника. Одну людину заарештували. Поки ми не можемо надати більше інформації", — написали в поліції.

Допис поліції провінції Гелдерланд. Фото: скриншот

За повідомленнями ЗМІ, близько 12:30 було помічено особу в помаранчевій куртці, яку поліція забрала, ймовірно, це був останній заручник. Після цього з будівлі вийшла особа в балаклаві з піднятими руками, яку поліція затримала, можливо, це був зловмисник.

На пресконференції було оголошено, що затриманий мав при собі кілька ножів і чорний рюкзак, вміст якого наразі невідомий. Головний прокурор Східних Нідерландів Мартін Кунст зазначив, що поліція продовжує розслідування та обшуки в кафе.

Мотиви злочину залишаються невідомими. Затриманий раніше мав судимість за погрози і не мав прямих зв’язків з заручниками, які, за словами мера Рене Ферхюльста, були працівниками кафе, що прибирали приміщення.

Нагадаємо, що поліція змогла звільнити трьох людей з захопленого кафе.

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