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У Нідерландах чоловік у масці захопив заручників у кафе — що відомо

30 березня 2024 11:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Нідерландах чоловік у масці захопив заручників у кафе — що відомо
Правоохоронці на місці події. Фото: NOS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У нідерландському місті Еде чоловік в масці захопив заручників у кафе. Йдеться про близько п'ятьох людей.

Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація у суботу, 30 березня.
 

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Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: NOS

Зазначається, що жителів 150 будинків, розташованих поруч із кафе, евакуйовано. На місце прибули наряди поліції, пожежники та служби екстреної допомоги.

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Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: NOS

Поліція зазначила, що наразі декілька людей утримуються в заручниках у Café Petticoat.

"Саме тому на місці працюють декілька спецслужб", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Єревані, Вірменія, озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції. Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Також 22 березня у Москві в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

заручники
Нідерланди
кафе
люди
бомба

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