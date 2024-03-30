У Нідерландах чоловік у масці захопив заручників у кафе — що відомо

Правоохоронці на місці події. Фото: NOS

У нідерландському місті Еде чоловік в масці захопив заручників у кафе. Йдеться про близько п'ятьох людей.

Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація у суботу, 30 березня.



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Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: NOS

Зазначається, що жителів 150 будинків, розташованих поруч із кафе, евакуйовано. На місце прибули наряди поліції, пожежники та служби екстреної допомоги.

Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: NOS

Поліція зазначила, що наразі декілька людей утримуються в заручниках у Café Petticoat.

"Саме тому на місці працюють декілька спецслужб", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Єревані, Вірменія, озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції. Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Також 22 березня у Москві в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.