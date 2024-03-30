У Нідерландах чоловік у масці захопив заручників у кафе — що відомо
У нідерландському місті Еде чоловік в масці захопив заручників у кафе. Йдеться про близько п'ятьох людей.
Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація у суботу, 30 березня.
Заручники у кафе
Зловмисник заявив, що в його сумці бомби.
Зазначається, що жителів 150 будинків, розташованих поруч із кафе, евакуйовано. На місце прибули наряди поліції, пожежники та служби екстреної допомоги.
Поліція зазначила, що наразі декілька людей утримуються в заручниках у Café Petticoat.
"Саме тому на місці працюють декілька спецслужб", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Єревані, Вірменія, озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції. Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.
Також 22 березня у Москві в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.
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