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У Вірменії озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції

24 березня 2024 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вірменії озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції
Озброєні люди поряд з відділенням поліції в Єревані. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Єревані, Вірменія, озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції. Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Про це повідомляють Shamshyan та News.am у неділю, 24 березня.

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Інцидент стався на півночі Єревана в районі Нор-Норк. У МВС Вірменії зазначили, що напад на відділ поліції вчинили троє людей. Двоє з них отримали поранення внаслідок підірваної ними ж гранати.  

За попередньою інформацією, поранено одного поліцейського. Правоохоронці проводили перемовини з зловмисниками та знешкодили озброєного чоловіка.

Розслідування тероризму

Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму "за фактом вторгнення трьох осіб у відділ поліції адміністративного району Нор Норк, погроз і вибуху в головному управлінні з розслідування злочинів, спрямованих проти основ конституційного порядку і громадської безпеки Слідчого комітету Вірменії".

Наразі проводяться слідчі та процесуальні, а також оперативно-розшукові для з'ясування всіх обставин нападу. 

Наразі невідомо, які вимоги були у зловмисників та чому вони хотіли потрапити у відділення поліції.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" кількість постраждалих знову зросла. Станом на неділю, 24 березня, відомо про 180 осіб.

Також у розвідці США заявили, що мають дані, які підтверджують відповідальність угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) за теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську поблизу Москви. 

зброя
Вірменія
стрілянина
поліція

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