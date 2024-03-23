Теракт у "Крокусі" — американська розвідка підтвердила відповідальність ІДІЛ

Рятувальники біля ТЦ. Фото: росЗМІ

У розвідці США заявили, що мають дані, які підтверджують відповідальність угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) за теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську поблизу Москви. Стрілянина, внаслідок якої загинуло 133 людини та 107 отримали поранення, сталася ввечері 22 березня.

Про це у суботу, 23 березня, повідомляє Reuters з посиланням на не названого американського чиновника.

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Теракт у "Крокусі" — чи причетний ІДІЛ

Йдеться про афганське відділення "Ісламської держави", яке називають "ІДІЛ-К" (Khorasan — ISIS-К).

Як відомо ІДІЛ зробило заяву, у якій взяло на себе відповідальність за стрілянину 22 березня у концертному залі в Підмосков'ї.

В організації заявили, що напад стався у "звичайному контексті бурхливої війни" між "Ісламською державою" і країнами, які є ворогами ісламу.

Також було оприлюднено світлини бойовиків, які здійснили напад. Деякі з них одягнені так само, як і під час затримання.

Зображення бойовиків ІДІЛ і їх маніфест. Фото: AMAQ

При цьому, два тижні тому посольство США в Росії попередило, що "екстремісти" мають неминучі плани нападу на Москву.

За кілька годин до попередження Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила, що запобігла нападу на московську синагогу з боку філії Ісламської держави в Афганістані, відомої як ІДІЛ-Хорасан або ІДІЛ-К і Пакіастану, що прагне до створення халіфату на території Афганістану.

"Ми попередили росіян належним чином", — сказав один з американських чиновників на умовах анонімності.

Там зазначили, що був здійснений напад на велике зібрання християн у Красногорську біля Москви.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.