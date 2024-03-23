Теракт в "Крокусе" — американская разведка подтвердила ответственность ИГИЛ

Спасатели возле ТЦ. Фото: росСМИ

В разведке США заявили, что располагают данными, подтверждающими ответственность группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Красногорске близ Москвы. Стрельба, в результате которой погибли 133 человека и 107 получили ранения, произошла вечером 22 марта.

Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Речь идет об афганском отделении "Исламского государства", которое называют "ИДИЛ-К" (Khorasan - ISIS-К).

Как известно , ИГИЛ сделало заявление, в котором взяло на себя ответственность за стрельбу 22 марта в концертном зале в Подмосковье.

В организации заявили, что нападение произошло в "обычном контексте бурной войны" между "Исламским государством" и странами, которые являются врагами ислама.

Также были обнародованы фотографии боевиков, совершивших нападение. Некоторые из них одеты так же, как и во время задержания.

Изображение боевиков ИГИЛ и их манифест. Фото: AMAQ

Там отметили, что было совершено нападение на большое собрание христиан в Красногорске возле Москвы.

При этом, две недели назад посольство США в России предупредило, что у "экстремистов" есть неизбежные планы нападения на Москву.

За несколько часов до предупреждения Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что предотвратила нападение на московскую синагогу со стороны филиала Исламского государства в Афганистане, известного как ИГИЛ-Хорасан или ИГИЛ-К и стремящегося к созданию халифата на территории Афганистана.

"Мы предупредили россиян должным образом", — сказал один из американских чиновников на условиях анонимности.

Напомним, Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались скрыться не в Украине. По его словам, они хотели попасть в Белоруссию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.