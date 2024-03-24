В Армении вооруженные люди устроили стрельбу в отделении полиции
В Ереване, Армения, вооруженные люди устроили стрельбу в отделении полиции. Правоохранители инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма.
Об этом сообщают Shamshyan и News.am в воскресенье, 24 марта.
Стрельба в Ереване
Инцидент произошел на севере Еревана в районе Нор-Норк. В МВД Армении отметили, что нападение на отдел полиции совершили три человека. Двое из них получили ранения в результате взорванной ими же гранаты.
По предварительной информации, ранен один полицейский. Правоохранители проводили переговоры со злоумышленниками и обезвредили вооруженного мужчину.
Расследование терроризма
Правоохранители инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма "по факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор-Норк, угроз и взрыва в главном управлении по расследованию преступлений, направленных против основ конституционного порядка и общественной безопасности Следственного комитета Армении".
Проводятся следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные для выяснения всех обстоятельств нападения.
Пока неизвестно, какие требования были у злоумышленников и почему они хотели попасть в отделение полиции.
Напомним, в результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" количество пострадавших снова возросло. По состоянию на воскресенье, 24 марта, известно о 180 людях.
Также в разведке США заявили, что располагают данными, подтверждающими ответственность группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Красногорске близ Москвы.
Читайте Новини.LIVE!