В Армении вооруженные люди устроили стрельбу в отделении полиции

Вооруженные люди рядом с отделением полиции в Ереване. Фото: скриншот с видео

В Ереване, Армения, вооруженные люди устроили стрельбу в отделении полиции. Правоохранители инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма.

Об этом сообщают Shamshyan и News.am в воскресенье, 24 марта.

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Стрельба в Ереване

Инцидент произошел на севере Еревана в районе Нор-Норк. В МВД Армении отметили, что нападение на отдел полиции совершили три человека. Двое из них получили ранения в результате взорванной ими же гранаты.

По предварительной информации, ранен один полицейский. Правоохранители проводили переговоры со злоумышленниками и обезвредили вооруженного мужчину.

Расследование терроризма

Правоохранители инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма "по факту вторжения трех человек в отдел полиции административного района Нор-Норк, угроз и взрыва в главном управлении по расследованию преступлений, направленных против основ конституционного порядка и общественной безопасности Следственного комитета Армении".

Проводятся следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные для выяснения всех обстоятельств нападения.

Пока неизвестно, какие требования были у злоумышленников и почему они хотели попасть в отделение полиции.

Напомним, в результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" количество пострадавших снова возросло. По состоянию на воскресенье, 24 марта, известно о 180 людях.

Также в разведке США заявили, что располагают данными, подтверждающими ответственность группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Красногорске близ Москвы.