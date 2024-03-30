В Нидерландах мужчина в маске захватил заложников в кафе — что известно

Правоохранители на месте происшествия. Фото: NOS

В нидерландском городе Эде мужчина в маске захватил заложников в кафе. Речь идет о около пяти человек.

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация в субботу, 30 марта.

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Злоумышленник заявил, что в его сумке бомбы.

Отмечается, что жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы. На место прибыли наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.

Правоохранители и спасатели на месте происшествия. Фото: NOS

Полиция отметила, что в настоящее время несколько человек находятся в заложниках в Café Petticoat.

"Именно поэтому на месте работают несколько спецслужб", — говорится в сообщении.

Пост полиции. Фото: скриншот

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