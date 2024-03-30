В Нидерландах мужчина в маске захватил заложников в кафе — что известно
30 марта 2024 11:56
Правоохранители на месте происшествия. Фото: NOS
В нидерландском городе Эде мужчина в маске захватил заложников в кафе. Речь идет о около пяти человек.
Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация в субботу, 30 марта.
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Злоумышленник заявил, что в его сумке бомбы.
Отмечается, что жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы. На место прибыли наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
Полиция отметила, что в настоящее время несколько человек находятся в заложниках в Café Petticoat.
"Именно поэтому на месте работают несколько спецслужб", — говорится в сообщении.
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