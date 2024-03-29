Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Теракт в ТЦ "Крокус" — загинув полковник спецпідрозділу ГРУ, який воював проти України arrow

Теракт в ТЦ "Крокус" — загинув полковник спецпідрозділу ГРУ, який воював проти України

29 березня 2024 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Теракт в ТЦ "Крокус" — загинув полковник спецпідрозділу ГРУ, який воював проти України
Пошуково-рятувальні роботи в ТЦ "Крокус". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії внаслідок теракту у торговельному центрі "Крокус" загинув полковник спецпідрозділу російської розвідки (ГРУ) Тимур М'ясников. Упродовж двох років він воював в Україні і саме цей час приїхав у відпустку.

Про це повідомила "Медіазона" з посиланням на соцмережі російських військових.

Читайте також:

Серед загиблих в ТЦ "Крокус" російський полковник

Зазначається, що під час стрілянини в ТЦ М'ясников отримав три кульових поранення та за три дні помер у лікарні. Його ім'я було у списках загиблих. 

ЗМІ пишуть, що полковник два роки воювати проти України, а саме в цей час приїхав в Москву до сім'ї. 

"Витоки з російських баз даних, на які посилається видання, свідчать, що в Москві М'ясников був зареєстрований за адресою Генштабу країни-агресора РФ", — йдеться у матеріалі.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві, в торговельному центрі "Крокус", сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно повідомив, що Росія знала про підготовку теракту ще в лютому. За його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

Відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини.

теракт
смерть
стрілянина
пожежа
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ