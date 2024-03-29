Теракт в ТЦ "Крокус" — загинув полковник спецпідрозділу ГРУ, який воював проти України

Пошуково-рятувальні роботи в ТЦ "Крокус". Фото: Reuters

У Росії внаслідок теракту у торговельному центрі "Крокус" загинув полковник спецпідрозділу російської розвідки (ГРУ) Тимур М'ясников. Упродовж двох років він воював в Україні і саме цей час приїхав у відпустку.

Про це повідомила "Медіазона" з посиланням на соцмережі російських військових.

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Серед загиблих в ТЦ "Крокус" російський полковник

Зазначається, що під час стрілянини в ТЦ М'ясников отримав три кульових поранення та за три дні помер у лікарні. Його ім'я було у списках загиблих.

ЗМІ пишуть, що полковник два роки воювати проти України, а саме в цей час приїхав в Москву до сім'ї.

"Витоки з російських баз даних, на які посилається видання, свідчать, що в Москві М'ясников був зареєстрований за адресою Генштабу країни-агресора РФ", — йдеться у матеріалі.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві, в торговельному центрі "Крокус", сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно повідомив, що Росія знала про підготовку теракту ще в лютому. За його словами, у Кремлі вже тричі змінювали версії подій, намагаючись привести до теракту "український слід".

Відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини.