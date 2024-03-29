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Теракт в ТЦ "Крокус" — погиб полковник спецподразделения ГРУ, который воевал против Украины

29 марта 2024 12:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Теракт в ТЦ "Крокус" — погиб полковник спецподразделения ГРУ, который воевал против Украины
Поисково-спасательные работы в ТЦ "Крокус". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России в результате теракта в торговом центре "Крокус" погиб полковник спецподразделения российской разведки (ГРУ) Тимур Мясников. В течение двух лет он воевал в Украине и именно в это время приехал в отпуск. 

Об этом сообщила "Медиазона" со ссылкой на соцсети российских военных.

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Среди погибших в ТЦ "Крокус" российский полковник

Отмечается, что во время стрельбы в ТЦ Мясников получил три пулевых ранения и через три дня умер в больнице. Его имя находилось в списках погибших.

СМИ пишут, что полковник два года воевал против Украины, а именно в это время приехал в Москву к семье.

"Источники из российских баз данных, на которые ссылается издание, свидетельствуют, что в Москве Мясников был зарегистрирован по адресу Генштаба страны-агрессора РФ", — говорится в материале.

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Напомним, 22 марта в Москве в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Глава ГУР Кирилл Буданов недавно сообщил, что Россия знала о подготовке теракта еще в феврале. По его словам, в Кремле уже трижды меняли версии событий, пытаясь привести к теракту "украинский след".

Известно, что в результате теракта погибли 143 человека.

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