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В Нидерландах полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в кафе

30 марта 2024 18:42
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Бригадир София
редактор
В Нидерландах полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в кафе
Задержание предполагаемого захватчика заложников. Фото: EPA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Нидерландах в городе Эде неизвестный захватил четырех заложников. Пока известно, что их уволили.

Об этом сообщила полиция провинции Гелдерланд в соцсети Х в субботу, 30 марта.

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"Только что освободили последнего заложника. Одного человека арестовали. Пока мы не можем предоставить больше информации", — написали в полиции.

Сообщение полиция провинции Гелдерланд. Фото: скриншот
Пост полиции провинции Гелдерланд. Фото: скриншот

По сообщениям СМИ, около 12:30 было замечено лицо в оранжевой куртке, которое полиция забрала, вероятно, это был последний заложник. После этого из здания вышел человек в балаклаве с поднятыми руками, который полиция задержала, возможно, это был злоумышленник.

На пресс-конференции было объявлено, что задержанный имел при себе несколько ножей и черный рюкзак, содержимое которого пока неизвестно. Главный прокурор Восточных Нидерландов Мартин Кунст отметил, что полиция продолжает расследование и обыски в кафе.

Мотивы преступления остаются неизвестными. Задержанный ранее судим за угрозы и не имел прямых связей с заложниками, которые, по словам мэра Рене Ферхюльста, были работниками кафе, убиравших помещение.

Напомним, что полиция смогла уволить трех человек из захваченного кафе.

Ранее мы писали, что в московском торговом центре "Крокус" произошел теракт.

теракт
заложники
полиция
Нидерланды

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