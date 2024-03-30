Захоплення заручників у кафе в Нідерландах — поліція змогла звільнити трьох людей
У нідерландському місті Еде в суботу, 30 березня, невідомий чоловік в масці взяв заручників у кафе. Трьох із п'яти людей поліції вдалося звільнити.
Про це повідомила пресслужба поліції в X.
Взяв заручників у Нідерландах
"Оновлення Еде: трьох заручників щойно звільнили. На цьому ситуація не закінчується", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що серед звільнених було двоє дівчат та хлопець.
"Жахлива ситуація для всіх цих людей... Я сподіваюся, що ситуація тепер вирішиться швидко і безпечно… Заручники, які тепер вільні, мають право на мир та недоторканність приватного життя", — сказав мер міста.
Що відомо про взяття заручників в Еде
О 06:05 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий в масці взяв заручників у кафе.
Також він заявив, що має сумку, наповнену вибухівкою.
Місцеві правоохоронці повідомили, що ознак теракту немає, але ситуація серйозна.
За даними ЗМІ, в заручниках у чоловіка було п'ятеро людей, однак офіційно кількість не була підтверджена.
Ймовірно, в кафе все ще перебувають власник закладу та працівник.
Мешканців будинків поруч евакуювали, а кафе — оточили.
Нагадаємо, 22 березня в московському торговельному центрі "Крокус" стався теракт.
Також ISW повідомляв, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ, зокрема у Парижі у 2015 році.
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