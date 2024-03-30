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Захоплення заручників у кафе в Нідерландах — поліція змогла звільнити трьох людей

30 березня 2024 13:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захоплення заручників у кафе в Нідерландах — поліція змогла звільнити трьох людей
Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: NOS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У нідерландському місті Еде в суботу, 30 березня, невідомий чоловік в масці взяв заручників у кафе. Трьох із п'яти людей поліції вдалося звільнити.

Про це повідомила пресслужба поліції в X.

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"Оновлення Еде: трьох заручників щойно звільнили. На цьому ситуація не закінчується", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що серед звільнених було двоє дівчат та хлопець.

заручники в Еде 30 березня
Скриншот допису поліції

"Жахлива ситуація для всіх цих людей... Я сподіваюся, що ситуація тепер вирішиться швидко і безпечно… Заручники, які тепер вільні, мають право на мир та недоторканність приватного життя", — сказав мер міста.

Що відомо про взяття заручників в Еде

заручники в Еде
Поліція на місці події. Фото: NOS

О 06:05 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий в масці взяв заручників у кафе.

Також він заявив, що має сумку, наповнену вибухівкою.

Місцеві правоохоронці повідомили, що ознак теракту немає, але ситуація серйозна.

За даними ЗМІ, в заручниках у чоловіка було п'ятеро людей, однак офіційно кількість не була підтверджена. 

Ймовірно, в кафе все ще перебувають власник закладу та працівник.

Мешканців будинків поруч евакуювали, а кафе — оточили.

заручники в Еде
Служби на місці події. Фото: NOS

Нагадаємо, 22 березня в московському торговельному центрі "Крокус" стався теракт.

Також ISW повідомляв, що сам спосіб проведення теракту відповідає попереднім атакам бойовиків ІДІЛ, зокрема у Парижі у 2015 році.

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заручники
поліція
Нідерланди
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