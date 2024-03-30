Захват заложников в кафе в Нидерландах — полиция смогла освободить трех человек
В нидерландском городе Эде в субботу, 30 марта, неизвестный мужчина в маске взял заложников в кафе. Трех из пяти человек полиции удалось освободить.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в X.
Взял заложников в Нидерландах
"Обновление Эде: троих заложников только что освободили. На этом ситуация не заканчивается", — говорится в сообщении.
Известно, что среди освобожденых были две девушки и парень.
"Ужасная ситуация для всех этих людей... Я надеюсь, что ситуация теперь решится быстро и безопасно... Заложники, которые теперь свободны, имеют право на мир и неприкосновенность частной жизни", — сказал мэр города.
Что известно о взятии заложников в Эде
В 06:05 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в маске взял заложников в кафе.
Также он заявил, что у него сумка, наполненная взрывчаткой.
Местные правоохранители сообщили, что признаков теракта нет, но ситуация серьезная.
По данным СМИ, в заложниках у мужчины было пять человек, однако официально количество не было подтверждено.
Вероятно, в кафе все еще находятся владелец заведения и работник.
Жителей домов рядом эвакуировали, а кафе окружили.
Напомним, 22 марта в московском торговом центре "Крокус" произошел теракт.
Также ISW сообщал, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ, в частности, в Париже в 2015 году.
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