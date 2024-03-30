Захват заложников в кафе в Нидерландах — полиция смогла освободить трех человек

Правоохранители и спасатели на месте происшествия. Фото: NOS

В нидерландском городе Эде в субботу, 30 марта, неизвестный мужчина в маске взял заложников в кафе. Трех из пяти человек полиции удалось освободить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в X.

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"Обновление Эде: троих заложников только что освободили. На этом ситуация не заканчивается", — говорится в сообщении.

Известно, что среди освобожденых были две девушки и парень.

Скриншот поста полиции

"Ужасная ситуация для всех этих людей... Я надеюсь, что ситуация теперь решится быстро и безопасно... Заложники, которые теперь свободны, имеют право на мир и неприкосновенность частной жизни", — сказал мэр города.

Что известно о взятии заложников в Эде

Полиция на месте происшествия. Фото: NOS

В 06:05 утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в маске взял заложников в кафе.

Также он заявил, что у него сумка, наполненная взрывчаткой.

Местные правоохранители сообщили, что признаков теракта нет, но ситуация серьезная.

По данным СМИ, в заложниках у мужчины было пять человек, однако официально количество не было подтверждено.

Вероятно, в кафе все еще находятся владелец заведения и работник.

Жителей домов рядом эвакуировали, а кафе окружили.

Службы на месте происшествия. Фото: NOS

Напомним, 22 марта в московском торговом центре "Крокус" произошел теракт.

Также ISW сообщал, что сам способ проведения теракта отвечает предварительным атакам боевиков ИГИЛ, в частности, в Париже в 2015 году.