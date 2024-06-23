Теракт у російському Дагестані — що відомо

Палаюча внаслідок теракту будівля у Дагестані. Фото: росЗМІ

У російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 23 червня.

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У Дербенті, одному з міст Дагестану, невідомі обстріляли синагогу та церкву з автоматичної зброї. Одночасно ще одна група бойовиків у напала на пост державної патрульної служби у Махачкалі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього нападу щонайменше п'ятеро поліцейських зигинули. Ще дев'ятеро отримали поранення.

Невідомі почали стріляти у співробітників поліції близько 17:50. Через 10 хвилин до поліції почали надходити дзвінки про стрілянину в районі місцевих церкви та синагоги.

Чоловіки з автоматами напали на будівлі та підпалили їх. За інформацією місцевих пабліків, синагога практично згоріла.

Регіональні сили поліції піднято по тривозі, щоб затримати нападників, які втекли з місця події. В регіоні оголошено план "Перехоплення".

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