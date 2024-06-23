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У російському Дагестані невідомі атакували одночасно церкву, синагогу та пост ДПС

23 червня 2024 19:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Теракт у російському Дагестані — що відомо
Палаюча внаслідок теракту будівля у Дагестані. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У російському Дагестані озброєні молоді люди здійснили напад на церкву і синагогу. Окрім того, вони відкрили вогонь по правоохоронцях, застосувавши автоматичну зброю.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 23 червня.

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У Дербенті, одному з міст Дагестану, невідомі обстріляли синагогу та церкву з автоматичної зброї. Одночасно ще одна група бойовиків у напала на пост державної патрульної служби у Махачкалі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього нападу щонайменше п'ятеро поліцейських зигинули. Ще дев'ятеро отримали поранення. 

Невідомі почали стріляти у співробітників поліції близько 17:50. Через 10 хвилин до поліції почали надходити дзвінки про стрілянину в районі місцевих церкви та синагоги.

Чоловіки з автоматами напали на будівлі та підпалили їх. За інформацією місцевих пабліків, синагога практично згоріла.

Регіональні сили поліції піднято по тривозі, щоб затримати нападників, які втекли з місця події. В регіоні оголошено план "Перехоплення".

У російському Дагестані невідомі атакували одночасно церкву, синагогу та пост ДПС - фото 1Раніше ми повідомляли, що у Франції затримали російського терориста. Він планував підірвати вантаж із військовою допомогою Україні на тлі прибуття до країни президента Володимира Зеленського.

В Німеччині чоловік хотів зарізати людей на мітингу, який виступав проти ісламізації Європи. Поліція застрелила ісламіста.

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церква
поліція
Дагестан
Росія

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